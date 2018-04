Harga Minyak Melaju ke Level Tertinggi Sejak Empat Tahun Terakhir

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga minyak terus melaju ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir, tepatnya sejak Desember 2014.

Kamis (19/4/2018) pukul 7.27 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei 2018 di New York Mercantile Exchange menguat 0,41% ke level US$ 68,75 per barel.

Kenaikan harga masih berlanjut setelah kemarin minyak menguat 2,93% dalam sehari.

Harga minyak WTI terus melaju dan mencapai level tertinggi sejak Desember 2014.

Baca: Jessica Iskandar Pilih Tinggal di Amerika, Begini Nasib Pengasuh Putranya, El Barack

Baca: Kisah Siswi SMA Rela Jual Keperawan Rp 1,5 Juta ke Mahasiswa untuk Ganti Uang di Sekolah

Harga minyak brent pun masih melaju hingga pagi ini.

Harga minyak brent untuk pengiriman Juni 2018 di ICE Futures menguat 0,43% ke level US$ 73,80 per barel.

Kemarin, harga minyak acuan ini menguat 2,65%. Harga minyak brent ini adalah level tertinggi sejak Mei 2015.

Penurunan cadangan minyak Amerika Serikat (AS) membawa angin segar bagi pergerakan harga minyak dunia sejak kemarin.