Jadwal MotoGP Amerika 2018 - Valentino Rossi dan Marc Marquez Masih Panas?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seri ketiga MotoGP 2018 bakal digeber. Ya, para pebalap MotoGP, Moto2, dan Moto3 akan kembali beraksi dalam di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat (AS).

Pada MotoGP Argentina 2018 yang berlangsung di Autodromo Termas de Rio Hondo, Cal Crutchlow (LCR Honda) berhasil keluar sebagai pemenang.

Namun, MotoGP Amerika 2018 (MotoGP Americas 2018) kali ini, pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi pebalap yang difavoritkan.

Marc Marquez diunggulkan untuk naik podium kampiun karena sejak pertama kali masuk kalender MotoGP pada 2013, dia selalu menang.

Balapan di COTA diprediksi bakal menjadi ajang pertarungan berikutnya bagi Marc Marquez dan Valentino Rossi pasca-insiden MotoGP Argentina 2018 yang kini dikenal dengan nama Termas Clash.

Selepas insiden di Autodromo Termas de Rio Hondo itu, hubungan Marquez dan Rossi kembali memanas.

Pekan balap MotoGP Americas akan dimulai pada Jumat (20/4/2018).

Pada hari itu, sesi latihan bebas pertama dan kedua akan berlangsung.

