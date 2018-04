Layani Pijat Plus Plus? Sekarang (Katanya) Hanya Melayani Perawatan Kecantikan, Facial dan Lulur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin mengetahui apakah pelayanan pijat plus plus yang ada di Kota Banjarmasin masih kerab dilakukan, Banjarmasinpost.co.id mencoba mendatangi sejumlah salon kecantikan yang dianggap terindikasi memberikan pelayanan pijat plus plus kepada pelanggannya, Rabu (18/4/2018).

Beberapa dari salon tersebut menginformasikan bahwa tempat atau salon kecantikan mereka tidak memberikan pelayanan pijat plus-plus, melainkan hanya facial, lulur dan sejumlah perawatan lainnya.

Dimana sejumlah perawatan itu diperuntukan bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan pelayannya ialah perempuan.

Secara kebetulan pula pada satu salon yang dikunjungi oleh Banjarmasinpost.co.id, ada satu tamu laki-laki yang menanyakan harga perawatan lulur. Lantas pelayan salon pun memberikan jawaban kalau lulur Rp 200.000.

Namun si tamu membatalkan niatnya, karena dari responnya pada harga tersebut, nampak ia merasa terlalu mahal, karena lelaki itu sempat melakukan penawaran. Kemudian tidak jadi melakukan perawatan dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan salon.

Salon kecantikan itu merupakan satu dari sejumlah salon yang pernah didatangi narasumber Banjarmasinpost.co.id, yaitu Anang.

Sebelumnya Anang menceritakan kalau ia pernah mendapatkan pelayanan pijat plus-plus pada tempat tersebut. Namun ditemui secara terpisah, pelayan salon menerangkan pihaknya tidak lagi melakukan hal tersebut.

Terlebih semenjak ada edaran larangan pelayanan pijat plus-plus oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. Bahkan ada spanduk dari Satpol PP yang juga tertera dalam ruangan salon itu.

"Kami tidak lagi melayani yang begitu. Apalagi semenjak ada edaran Satpol PP beberapa waktu lalu," ucap petugas salon yang tidak mau disebutkan namanya itu.

(Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)