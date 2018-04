Dinas Pendidikan Sebut Alasan Ini Penyebab Terlambatnya Pencairan Insentif Guru Honorer

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Sarwani saat dikonfirmasi mengatakan insentif guru honorer SD dan SMP dalam proses pencairan.

Jika tak ada halangan, dalam bulan ini insentif untuk guru honor SD dan SMP sebesar Rp 800 ribu per bulan, operator/TU sebesar Rp 650.000 per bulan dan pesuruh sebesar Rp 500.000 per bulan akan dicairkan.

Baca: 1.174 Guru Honorer di Banjarmasin Resah Menanti Insentif yang Belum Juga Cair, Begini Nasib Mereka

Diakui Sarwani, terlambatnya pencairan dana insentif guru honor ini karena ada penyesuian adminitrasi.

Diharapkan pembayaran insentif pada triwulan kedua ini sudah tak ada kendala atau lancar.

"Disposisi pencairan untuk insentif guru honor sudah masuk kepala dinas pendidikan. Mudah- mudahan secepatnya masuk pencairan," katanya.