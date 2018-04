Insentif Guru Honorer Terlambat, Dewan akan Cek Sistem Penganggaran

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah SE, mengharapkan pencairan dana insentif untuk guru honor SD dan SMP sebesar Rp 800 ribi per bulan, operator/TU sebesar Rp 650.000 per bulan dan pesuruh sebesar Rp 500.000 per bulan bersumber dana BOSDA segera dilaksanakan.

"Kasihan para guru honor kalau sampai ngutang sana-sini," kata Lala.

Semestinya, lanjut Lala, dana insentif guru honor itu dicairkan per bulan, bukan per tiga bulan.

Sebab, pencairan per tiga bulan ini juga akan menyulitkan para guru honor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca: 1.174 Guru Honorer di Banjarmasin Resah Menanti Insentif yang Belum Juga Cair, Begini Nasib Mereka

Baca: Hari Kartini 2018, RA Kartini Juga Pandai Memasak Lho, Ini Resep Ayam Besengek Makanan Favoritnya

Baca: Wow! Harga Motor Ini Sampai Rp 2,1 Miliar, Ingat Ini Cuma Satu di Indonesia

"Guru honor itu ke sekolah kan perlu tranportasi, perlu makan dan minum. Kalau insentifnya dibayar per tiga bulan, kasihan mereka," katanya.

Ditambahkan Lala, jika dana insentif guru honor belum cair, sebaiknya pemko itu memberikian solusi.

Sebab, beban kerja dari guru honor itu cukup tinggi, yakni 24 jam per minggu.

Semestinya, pencairan dana insetig guru honor ini per bulan.

"Kita akan cek sistem penganggaran dan mekanisme keuangan dari insentif guru honor ini kenapa bisa dibayar per tiga bulan," katanya.

Syarat Penerima Insentif BOS Daerah:

=============================

* Masa kerja dua (2) tahun

* Latar belakang S1 pendidikan (S.pd)

* Mengajar 24 jam per minggu

Besaran Insentif dari Dana BOS Daerah:

==========================

* Guru honor SD dan SMP sebesar Rp800 ribu per bulan.

* Operator/TU sebesar Rp 650.000 per bulan

* Pesuruh atau paman sekolah sebesar Rp.500.000 per bulan

Dua Jenis Guru Honor di Kota Banjarmasin:

=============================

* Guru honor di atas dua tahun digaji dari dana BOS Daerah

* Guru honor di bawah dua tahun digaji dengan dana BOS APBN.