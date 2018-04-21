Liga 1 2018
Hasil Akhir PSM Makassar vs PS Tira 4-3 : 7 Gol Tercipta, Bek Abdul Rahman Cetak Gol Pamungkas
Hasil akhir laga PSM Makassar vs PS Tira dalam lanjutan GoJek Liga 1 di Stadion di Stadion Mattoanging, Makassar, Sabtu (21/4/2018)
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir laga PSM Makassar vs PS Tira dalam lanjutan GoJek Liga 1 di Stadion di Stadion Mattoanging, Makassar, Sabtu (21/4/2018) berkesudahan dengan skor 4-3.
Gol kedua tim di babak pertama masing-masing diciptakan, Ferdinand Sinaga, Rizky Pellu, Guy Junior, Abdul Rahman dan Aleksander Rakic.
Aleksander Rakic berhasil mencetak hattrick di babak pertama.
PSM Makassar membuka keunggulan di menit 14 melalui Ferdinand Sinaga.
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Memanfaatkan assist Reva Adi Utama, Ferdinand Sinaga mengoyak jala gawang PS Tira.
Keunggulan PSM tidak berlangsung lama, Aleksander Rakic berhasil membobol gawang PSM Makassar melalui sundulan di menit 18.
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