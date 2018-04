Jadwal Siaran Langsung West Bromwich Albion (WBA) vs Liverpool Liga Inggris Pekan 35 Live Beinsport

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 35 malam ini akan mempertemukan West Bromwich Albion (WBA) VS Liverpool. Laga West Bromwich Albion (WBA) VS Liverpool akan dimulai pada Sabtu (21/4/2018) malam WIB.

Laga West Bromwich Albion (WBA) VS Liverpool akan dihelat di markas WBA, Stadion The Hawthorns pukul 18.30 Wib. Laga West Bromwich Albion (WBA) VS Liverpool tidak disiarkan langsung di TV Nasional melainkan di beinsport 1. Sedangkan link live Streaming West Bromwich Albion (WBA) VS Liverpool dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi beinsport.com.

Live streaming West Bromwich Albion (WBA) VS Liverpool juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengatakan timnya tidak akan menjadikan target Mohamed Salah meraih gelar top scorer sebagai prioritas saat timnya melawan West Bromwich Albion, Sabtu (21/4/2018).

Secara kebetulan, top scorer Liverpool musim ini, Mohamed Salah tengah mengejar titel pencetak gol terbanyak Liga Inggris dengan catatan 30 gol pada musim 2017-2018.

Namun, Juergen Klopp berjanji Liverpool takkan memprioritaskan gelar pribadi Salah di atas kepentingan tim.

"Target utama Mo Salah adalah Liverpool finis di zona Liga Champions musim depan, serta lolos dan juara Liga Champions musim ini," kata Klopp, dikutip dari Goal melalui Bolasport.com.

Karena itu, Klopp menegaskan bahwa dia tidak akan mengubah gaya main The Reds untuk mendukung kepentingan Salah.

