Klasemen dan Jadwal Pekan 5 Liga 1 2018 Hari Ini, Sabtu (21/4) : Laga Reuni Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung pekan 5 Liga 1 2018 hari ini Sabtu (21/4/2018) diwarnai empat laga menarik, Persipura Jayapura Vs Mitra Kukar, Madura United Vs Arema FC, PSM Makassar Vs PS Tira, dan ditutup laga Persib Bandung Vs Pusamania Borneo FC.

Indosiar akan melakukan siaran langsung untuk dua laga, yakni Madura United vs Arema FC dan Persib vs Pusamania.

Sementara dua lainnya, akan disiarkan langsung secara live streaming yakni, laga Persipura vs Mitra Kukar dan PSM Makassar vs PS Tira.

Persib Bandung vs Borneo FC di rangkaian pekan 5 Liga 1 2018 yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (21/4/2018) malam, diprediksi akan berlangsung sengit.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar mulai pukul 18.30 WIB.

Laga ini akan menjadi reuni kecil bagi pemain Persib, Bojan Malisic dan arsitek Borneo FC, Dejan Antonic.