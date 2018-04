Live Indosiar Madura United Vs Arema FC! ini Link Streaming Vidio.com

Madura United vs Arema FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga seru bakal tersaji antara Madura United vs Arema FC dalam lanjutan Gojek Liga 1 pekan 5 yang disiarkan langsung Indosiar hari ini, Sabtu (21/4/2018) sore.

Laga Madura United vs Arema FC live Indosiar akan diadakan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan yang dimulai pukul 15.30 WIB. Madura United vs Arema FC juga bisa disaksikan lewat tayangan live streaming. Live streaming Madura United vs Arema FC dapat ditonton melalui website Indosiar atau Vidio.com.

Tim Arema FC harus segera melupakan tragedi di pertandingan terakhir mereka di stadion Kanjuruhan Malang pekan lalu untuk kembali berlaga di lanjuta Liga 1 2018 sore ini melawan Madura United.

Laga yang digelar di stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan ini akan menjadi laga pengobat luka bagi kedua tim.

Baca: Cuplikan Gol Persipura vs Mitra Kukar dengan Skor Akhir 2-1, Tak Terkalahkan

Baca: Hasil Akhir Persipura Jayapura vs Mitra Kukar : Skor Akhir 2-1, Untouchable Persipura

Baca: LIVE STREAMING Madura United vs Arema FC Liga 1 Pekan 5, Link Live Streaming Indosiar Vidio.com

Baca: Jadwal SPAL vs AS Roma Liga Italia Pekan 34 Malam Ini - Pemanasan Jelang Kontra Liverpool

Arema FC memburu kemenangan pertama meskipun bermain di laga tandang. Kemenangan jadi tuntutan untuk menebus luka mereka dan luka Aremania setelah laga yang berujung ricuh pekan lalu.

Kemenangan juga jadi tujuan utama memgingat sejauh ini Singo Edan belum pernah menang. Namun, upaya untuk meraih hasil maksimal dipastikan tak akan berjalan mudah bagi Arema FC.