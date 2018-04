Mantap, Selama 19 Hari Ops Sikat Intan, Polda Kalsel Amankan 163 Tersangka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jajaran Kepolisian Polda Kalimantan Selatan terus melakukan pemberantasan penyakit masyarakat yang ada, pelaku yang meresahkan masyarakat menjadi target operasi (TO) pada Operasi Sikat Intan 2018 kali ini.

Pada hari ke 19, operasi ini petugas Polda Kalsel dan Satuan Kewilayahan atau Satwil mengamankan puluhan tersangka yang telah menjadi target operasi dan juga non target.

Bersama tersangka petugas juga mengamankan barang bukti baik miras, sajam, kupun putih dan lain-lain.

Kabid Humas Polda AKBP M Rifai, Jumat (20/4) siang mengungkapkan pada Operasi Sikat Intan 2018 hari ke 19 ini petugas mengamankan Target operasi (TO) sebanyak 77 kasus.

Antara lain 2 TO Polda Kalsel, 14 TO Res Banjar, 23 TO Res HST! 2 TO Res Tabalong, 3 TO Res Tala, 2 TO Res Tanbu, 31 TO Res Kotabaru dan dengan Jumlah tersangka TO sebanyak 77 orang.

Kemudian untuk non TO sebanyak 86 Kasus yakni 1 Non TO Polda Kalsel, 9 Non TO Resta Banjarmasin, 21 Non TO Res Banjar, 10 Non TO Res Banjarbaru, 6 Non TO Res Tapin, 1 Non TO Res HSS, 19 Non TO Res HST, 3 Non TO Res HSU, 6 Non TO Res Tabalong, 2 Non TO Res Tala, 8 Non TO Res Tanbu dan jumlah tersangka Non TO sebanyak 86 orang,

"Jadi total jumlah tersangka TO dan Non TO sebanyak 163 orang," jelasnya.

Pada kesempatan ini mantan Kapolres Batola ini mengatakan untuk Polda Kasel sita barang bukti berupa 1(satu) buah hp merk Brandcode yg berisikan sms angka angka togel, 1(satu) buah hp merk advance yg digunakan untuk judi online, 1(satu) buah kartu ATM BNI, 7(tujuh) lembar bukti transer dan uang tunai sebesar Rp.850.000,-(sembilan ratus ribu rupiah ).