Dasar Marquez Marquez! Sekarang Korbannya Maverick Vinales, Eh Rossi Malah Membela

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pebalap tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, turut berkomentar insiden antara Marc Marquez dan Maverick Vinales saat sesi kualifikasi MotoGP Americas, Minggu (22/4/2018) dini hari WIB.

Seperti diketahui, saat sesi kualifikasi di Circuit of the Americas, Austin, AS, Marc Marquez memperlambat racing line Marveric Vinales.

Karena tindakan tersebut, Race Direction memberikan hukuman penalti kepada Marc Marquez dan mundur tiga posisi start.

Saat ditanya mengenai insiden tersebut, Valentino Rossi enggan menciptakan kontroversi.

"Saya tidak melihat apa yang terjadi antara Marc Marquez dan Maverick Vinales dan saya tidak ingin menciptakan kontroversi," kata Valentino Rossi dikutip BANJARMASINPOST.CO.ID dari BolaSport.com dan GPOne.

Dia juga sedikit membela Marc Marquez karena saat sesi kualifikasi, wajar jika pebalap fokus pada dirinya sendiri untuk mencatatkan waktu putaran terbaik.

"Tahun lalu, mereka memanggil saya juga karena insiden yang meragukan. Dalam kualifikasi itu sulit karena Anda fokus kepada diri sendiri dan kadang-kadang Anda tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakang Anda," ujar The Doctor.

Valentino Rossi yang memang tengah berseteru dengan Marc Marquez sepertinya enggan untuk memperkeruh suasana jelang balapan MotoGP Americas.

Namun, dia senang seusai pertemuan dengan Komisi Keselamatan MotoGP pada Jumat (20/4/2018) karena hukuman yang diterapkan lebih ketat.

Valentino Rossi akan memulai balapan pada hari Senin (23/4/2018) dini hari WIB, dari posisi kelima, di belakang Marc Marquez.

Adapun baris terdepan di tempati oleh Maverick Vinales, Andrea Iannone, dan Johann Zarco, seusai Marc Marquez terkena hukuman penalti mundur tiga posisi.