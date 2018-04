Dua Tahun Tak Melihat Aksi Slank di Panggung, Begini Semangatnya Slankers Banua Menyambut Bimbim Cs

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ribuan Slanker Banua langsung menyambut histeris, saat para personel Slank naik ke panggung di Super Music Rockinfest I Dare di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin, Sabtu (21/4) malam.

Kehadiran band yang sudah berkiprah selama 34 tahun ini seakan mengobati kerinduan Slankers Banua setelah dua tahun mereka tidak melihat penampilan sang idola di panggung.

Tidak ingin terus membuat fansnya penasaran, band dengan personel Bimbim (drum), Kaka (vokal), Ivanka (bas) dan Ridho (gitari) ini langsung menggebrak dengan lugu pertama berjudul I Miss You But I Hate You.

Band yang bermarkas di Potlot 3, Kalibata, Jakarta Selatan ini kembali menghentak ribuan penonton yang hadir lewat lagu berjudul Bang bang Tut.

"Assalamualaikum Banjarmasin. Mari kita menikmati hari ini dengan banyak banyak menebar virus damai. Setuju," teriak Kaka yang disahuti serentak para penonton.

Intro lagu Virus pun mengalir dengan nyaman.

Para penonton yang sejak tadi ikut menyanyi kembali meninggikan suaranya untuk berdendang bersama.

Tidak mau membuat kendor semangat para fans, Slank pun kembali mengajak penonton untuk kembali ke masa lalu dengan lagu lawas berjudul Mawar Merah.

Sebelum menampilkan lagus selanjutnya Slank kembali berinteraksi dengan fansnya.

Kali ini giliran Bimbim yang menyapa fans.