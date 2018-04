Jadwal Chievo vs Inter Milan Malam Ini di Liga Italia Pekan 34 - Tantangan Konsistensi!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Chievo vs Inter Milan tersaji di Stadio Marc'Antonio Bentegodi pada pekan 34 Liga Italia Serie A 2017/2018, malam ini Minggu (22/4/2018).

Laga yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB ini tak disiarkan langsung televisi nasional. Live streaming Chievo vs Inter Milan dapat diakses melalui situs resmi supersoccer.tv atau penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz hingga tvonlinebola.com.

Tantangan bagi Inter adalah untuk mempertahankan konsistensi mereka demi coba menembus empat besar.

Tengah pekan kemarin, Inter menang telak 4-0 dalam laga kandangnya melawan Cagliari. Gol-gol Inter dicetak oleh Joao Cancelo, Mauro Icardi, Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic.

Kemenangan itu memberi angin segar bagi pasukan Luciano Spalletti, yang tak mampu mencetak gol dan meraih kemenangan dalam tiga laga sebelumnya (0-0 vs Milan, 0-1 vs Torino, 0-0 vs Atalanta).

Sementara itu, Chievo hanya menang sekali dalam delapan laga terakhirnya di Serie A (M1 S3 K4).

Namun anak-anak asuh Rolando Maran tak terkalahkan dalam empat laga kandang terakhirnya di Serie A, menang 2-1 lawan Cagliari dan Sampdoria, lalu imbang lawan Sassuolo (1-1) dan Torino (0-0).

