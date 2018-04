Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 34 Live Jak TV, Lazio vs Sampdoria dan Juventus vs Napoli

Juventus Vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga seru bakal terjadi dalam jadwal Liga Italia Pekan 34 malam ini, do antaranya Lazio vs Sampdoria, Minggu (22/4/2018) dan Juventus vs Napoli pada Senin, (23/4/2018) dini.

Laga Lazio vs Sampdoria akan disiarkan langsung di Jak TV, sedangkan laga Juventus vs Napoli tak disiarkan langsung televisi nasional. Link live streaming Juventus vs Napoli dapat diakses melalui situs resmi supersoccer.tv atau penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, tvonlinebola.com hingga sagahtv.xyz.

Bek Juventus, Giorgio Chiellini, mengaku sudah tak sabar menatap laga kontra Napoli pada pertandingan pekan pekan ke-34 Serie A - kasta teratas Liga Italia. Saat ini, Juventus untuk sementara unggul empat angka saja di atas Napoli.

Dengan hanya lima partai tersisa, laga nanti bakal krusial bagi Juventus untuk memperlebar jarak di puncak klasemen dengan Napoli. "Saya tak sabar menanti pertandingan itu. Saya pikir, hal yang sama juga berlaku buat para pemain Napoli," ujar bek Juve, Giorgio Chiellini, dikutip dari Football Italia melalui Bolasport.com.

"Laga itu akan menjadi pertandingan menarik yang membuat semua orang tak sabar untuk menjalaninya. Ada semacam dorongan hasrat untuk bersaing dengan lawan yang kuat," katanya.

Meski vital dalam perjalanan tim menuju scudetto, duel kedua tim nanti dianggap Chiellini belum sahih dijadikan patokan siapa yang akan juara. "Masih ada beberapa partai yang sulit di depan bagi kedua tim," ujarnya.