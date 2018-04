Jadwal Siaran Langsung Semifinal Liga Champion 2018 Leg Pertama Pekan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung leg pertama semifinal Liga Champions 2018 akan kembali bergulir pekan ini, dengan menyajikan dua laga Liverpool vs AS Roma dan Bayern Munchen vs Real Madrid yang disiarkan langsung oleh SCTV (Live SCTV).

Laga Liverpool vs AS Roma akan membuka jadwal siaran langsung leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu (25/4/2018) dinihari waktu Indonesia.

Kemudian esok harinya, Kamis (26/4/2018) dinihari, dilanjutkan dengan siaran langsung laga semifinal Liga Champions lainnya Bayern Munchen vs Real Madrid.

Pada laga Liverpool vs AS Roma, keduanya merupakan tim kejutan musim ini.

Liverpool singkirkan juara Liga Inggris Man City, sedangkan Roma singkirkan Barcelona secara dramatis.

Roma pun jadi satu-satunya tim semifinalis Liga Champions 2018 yang belum pernah mengangkat juara Liga Champions.

Dua leg semifinal nantinya akan jadi pertemuan keenam antara kedua tim sepanjang perjalanan mereka di pentas Eropa.

Dari lima pertemuan sebelumnya, Liverpool lebih unggul dengan koleksi 2 kemenangan. AS Roma hanya satu kali menang, sementara 2 laga sisanya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir antara Liverpool dan AS Roma terjadi cukup lama, yaitu pada Liga Champions musim 2001-2002, tepatnya pada fase grup.