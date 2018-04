Jelang MotoGP Amerika 2018 - Marc Marquez Yakin Bakal Kalah di MotoGP Americas Saat Nanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Balapan seri 3 MotoGP Amerika 2018 bakal digeber malam ini. Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez mengakui, cepat atau lambat akan ada pebalap lain yang bisa mengalahkan dia di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat (AS).

Marc Marquez memiliki catatan istimewa kala tampil pada MotoGP Americas (MotoGP Austin), yakni meraih lima kemenangan beruntun sejak 2013.

Bukan hanya kemenangan, Marquez juga mampu meraih pole position lima kali beruntun di COTA (2013-2017).

Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada musim ini meski dia mencatat waktu putaran tercepat pada sesi kualifikasi, Minggu (22/4/2018) dini hari WIB.

Terbukti memperlambat racing line pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, Marquez pun mendapat hukuman penalti mundur tiga posisi dan akan memulai balapan dari posisi keempat.

"Maverick Vinales memiliki kecepatan yang baik dan mungkin itu bisa (menang). Cepat atau lambat, seseorang akan mengalahkan saya," kata Marc Marquez yang dikutip BolaSport.com dari GPOne.

Marquez tidak gusar andai tidak memenangi balapan di COTA karena musim balap MotoGP 2018 masih akan berlangsung sebanyak 17 seri lagi.

Artinya, masih ada 17 kesempatan lagi untuk meraih poin maksimal.

Hal itulah yang kemudian dijadikan dasar pemikiran Marquez.

Alih-alih memusingkan kemungkinan yang akan terjadi pada MotoGP Americas 2018, empat kali juara dunia MotoGP itu memilih fokus mendapatkan poin dan bertarung untuk posisi podium pada setiap balapan.

"Saya tidak bisa gila karena kejuaraan ini bukan hanya di Austin. Jika saya tidak menang, saya tidak akan gila. Yang penting adalah mendapatkan poin dan bertempur untuk podium," ujar Marquez.

Pada balapan MotoGP Americas nanti, baris terdepan akan menjadi milik Maverick Vinales, Andrea Iannone, dan Johann Zarco.

Sedangkan Marc Marquez berada di baris kedua bersama Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo.