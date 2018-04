Perasaan Maverick Vinales Setelah Start Terdepan di MotoGP Amerika 2018, Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - MotoGP Amerika 2018 atau MotoGP Austin 2018 di Ciscuit Of The Americas sebentar lagi digeber dan disiarkan langsung Trans7 atau Live Trans 7.

Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, mengungkap perasaannya setelah meraih pole position pada MotoGP Americas 2018.

Maverick Vinales sebetulnya cuma mencatat waktu putaran terbaik kedua pada sesi kualifikasi MotoGP Americas yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu (21/4/2018).

Namun, Vinales ketiban untung setelah sang pencatat waktu putaran terbaik, Marc Marquez (Repsol Honda), mendapat penalti karena terbukti menghalangi laju dia saat sesi kualifikasi berlangsung.

"Sesungguhnya saya sangat puas. Sudah lama saya tidak start di barisan depan," ujar Vinales yang dikutip Bolasport.com dari situs resmi tim Movistar Yamaha.

"Saya merasa sangat baik dengan ban depan dan terutama ban belakang. Saya pikir kami bakal berkembang lagi besok," ucap pebalap asal Spanyol ini.

Maverick Vinales bukanlah satu-satunya pebalap Yamaha yang tampil oke pada sesi kualifikasi MotoGP Americas 2018.

Selain dia, Valentino Rossi juga meraih hasil yang cukup baik.

Pebalap Italia berjulukan The Doctor itu mencatat waktu putaran tercepat kelima dan akan memulai balapan di COTA dari belakang Marc Marquez.

Balapan MotoGP Americas 2018 akan berlangsung pada Minggu (22/4/2018) siang waktu setempat atau Senin pukul 02.00 WIB.