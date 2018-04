Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dikejutkan Ada Penonton Wanita yang Kesurupan Nonton The Secret

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raffi Ahmad memboyong Nagita Slavina dan Rafathar menuju bandara untuk terbang ke Padang untuk promo film The Secret pada Minggu, 22 April 2018.

Raffi Ahmad tetap menggelar promo film yang dibintangi Nagita Slavina, meski baru kemarin menghadiri pernikahan adiknya, Syahnaz dan Jeje Govinda.

Tak disangka, dalam promo film The Secret yang dibintangi Nagita Slavina, tiba-tiba penonton kesurupan dan membuat Raffi Ahmad kaget.

"Guys lampu dimatiin, tadi ada yang kesurupan", lontar Raffi Ahmad.

The Secret atau The Secret: Suster Ngesot Urban Legendmerupakan film horor terbaru 2018. Film The Secret Suster Ngesot Urban Legend disutradarai oleh Arie Azis, Raffi Ahmad. Film ini akan dibintangi oleh Nagita Slavina (Kayana), Marshanda (Marsha) dan Raffi Ahmad (Teddy) sebagai tokoh utama.

Selain mereka bertiga ada juga Kanaya Gleadys (Kemala) Caisar, Lia Waode (Suster Yoyom), Roy Marten (Wildan), Wika Salim (Suster Asih), Kartika Putri (Putri) dan Tyas Mirasih (Sofie) berperan sebagai memain pendukung. “The Secret: Suster Ngesot Urban Legend” sendiri merupakan garapan rumah produksi RA Pictures akan tayang dan rilis di bioskop pada pertengahan tahun 2018 mendatang.

Sebelum “The Secret” Arie Azis sendiri pernah menyutradarai beberapa film terkenal seperti Suster Ngesot (2007), Lawang Sewu:Dendam Kuntilanak (2007), Hantu Jembatan Ancol (2008), Tali Pocong Perawan (2008), Asoy Geboy (2008), Perjaka Terakhir (2009), The God Babe (2010), Tiran: Mati di Ranjang (2010), Istri Bo’ongan (2010) dan Rumah Hantu Pasar Malam (2012).

The Secret merupakan film kedua Raffi dibawah bendera ‘RA Pictures’ setelah tahun 2017 lalu sukses merilis film “Rafathar” yang meraup lebih dari 400 ribu penonton.