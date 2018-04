Wow! Ada Momen Romantis di Kualifikasi MotoGP America 2018, Ceweknya Membisu Seribu Bahasa!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada hal yang berbeda ketika saat sesi kualifikasi MotoGP Amerika, Sabtu (21/4/2018).

GP Americas akan digelar Minggu (22/4/2018) siang waktu setempat atau Senin (23/4/2018) dini hari WIB.

Menjelang kompetisi balapan itu, suasana manis justru malah terlihat di paddock sirkuit Amerika.

Dilansir BolaSport.com dari akun Twitter resmi MotoGP, terdapat momen romantis lamaran yang mewarnai kompetisi itu.

Akun Twitter MotoGP mengunggah video momen manis itu.

Seorang laki-laki tiba-tiba memberikan cincin dan bunga kepada kekasihnya.

Menariknya, orang-orang di belakang laki-laki itu kompak memakai kaus warna putih yang jika dirangkai akan menimbulkan tulisan kalimat "will you marry me?".

Tak hanya itu, orang-orang itu pun juga memakai topeng agar suasana dramatis semakin terasa.

Laki-laki itu pun kemudia menghampiri sang perempuan, dan menciumnya.

Sang perempuan pun tak bisa berkata apa-apa.

Seketika, perempuan itu langsung menitikkan air mata sambil menerima tawaran lamaran itu.

Mereka pun lalu berpelukan erat, raut kebahagiaan ssangat terpancar pada muka keduanya.