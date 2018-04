6 Bulan Beraktivitas di Ruang Tertutup, Aktris Ini Hampir Pingsan Saat Terkena Sinar Matahari

BANJARMASINPOST.CO.ID - ARTIS peran Hannah Al Rashid mengaku selama enam bulan kulitnya pernah tidak boleh terkena sinar matahari.

"Selama enam bulan gua enggak kena matahari dan gue kayak vampir. Supaya tidak tanning dan sepucat mungkin," kata Hannah dalam wawancara di Kinosaurus, Kemang Raya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Hal itu dilakukan Hannah untuk memenuhi karakternya dalam film action thriller The Night Comes for Us, yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto.

Selama enam bulan itu, Hannah menghabiskan sebagian besar aktivitas di dalam ruang tertutup.

Bila harus keluar rumah, Hannah menutupi sekujur tubuhnya agar tak terpapar sinar matahari.

"Naik ojek aja gue nutupin semuanya, biasanya pakai kaos doang. Kalau pun keluar yah harus pakai pakaian panjang dan sunblock yang banyak," ujar dia.

"Memang enggak pernah keluar, nongkrong indoor. Gua di kompleks suka jalan kaki siang-siang. Tapi 6 bulan itu enggak ada," kata dia.

Selama di rumah, dia menghabiskan waktu berlatih koreografi laga.

Sebab dalam film itu ia dituntut untuk melakukan akting bertarung.

Adakah gangguan kesehatan selama enam bulan tidak kena matahari? "Enggak. Sampai gua aja yang sangat antiproduk pemutih, gua beli krim pemutih kali aja bantu. Padahal gua anti," kata dia.

Setelah masa enam bulan itu, Hannah mengatakan bahwa ada pengaruh luar biasa setelah tubuhnya terkena sinar matahari.

"Pertama kali gua keluar siang bolong, hampir pingsan gua di bawah matahari. Gua kayak merah banget kayak panas dalam karena 6 bulan enggak ketemu matahari kan," kata dia.