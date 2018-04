Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-Laki, Ini Bocoran Nama Putra Ketiga Pangeran William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istana Kensington mengumumkan bayi ketiga Pangeran William dan Kate Middleton yang lahir pada Senin, 23 April 2018.

Putra ketiga Pangeran William dan Kate Middleton berjeniskelamin laki-laki dengan berat 3,8 kilogram.

Kate Middleton dan anak ketiganya dari Pangeran William dikabarkan dalam kondisi sehat.

"Yang Mulia, Duchess of Cambridge melahirkan seorang putra dengan selamat".

“Berat bayi 3,8 kilogram. Duke of Cambridge (Pangeran William) hadir di momen kelahiran. "

"Sang Ratu, Duke of Edinburgh, Pangeran Wales, The Duchess of Cornwall, Pangeran Harry dan anggota kedua keluarga telah diberitahu dan senang dengan berita itu," pernyataan lanjutan dari Kerajaan Inggris.

"Yang Mulia dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja."

Diketahui Pangeran George, 4, sedang di sekolah ketika adik laki-lakinya lahir dan kakak perempuannya, Putri Charlotte, yang akan berusia 3 tahun pada bulan Mei, berada di rumah, di Istana Kensington.

Nama bayi laki-laki akan diumumkan pada waktunya, sesuai pernyataan pihak kerajaan Inggris seperti dilansir people.com.

Albert dan Arthur jadi nama paling populer untuk anak laki-laki di kalangan kerajaan Inggris.

Anggota keluarga baru kerajaan Inggris lahir di Rumah Sakit St. Mary di London - sama seperti George dan Charlotte. Kate dirawat di rumah sakit sebelum 6 pagi (waktu Inggris) pada tahap awal persalinan pada hari Senin.

Bayi kerajaan yang lahir ini adalah yang kelima dalam garis keturunan dari Pangeran Charles, yakni Pangeran Harry, Pangeran, Pangeran George dan Putri Charlotte.

Protokol kerajaan akan mengumukan resmi lengkap dengan kuda-kuda di halaman depan Istana Buckingham.

Dijadwalkan kerabat dekat - dipimpin oleh orang tua Kate, Carole dan Mike Middleton, dan ayah William, Pangeran Charles dan istrinya, Camilla, Duchess of Cornwall - akan datang untuk melihat pasangan dan bayi Pangeran William dan Kate Middleton sebelum pasangan meninggalkan rumah sakit.(banjarmasinpost.co.id/restudia)