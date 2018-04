Live TV One! LIVE STREAMING Persis Solo vs Semen Padang Liga 2 di TVOne Malam Ini 19.30 WIB

Persis Solo vs Bhayangkara FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Persis Solo vs Semen Padang di laga pembuka Liga 2 2018 yang siaran langsung TVOne (Live TV One) malam ini, Senin (23/4/2018) pukul 19.30 WIB di tautan berikut :

Laga Persis Solo vs Semen Padang FC di Liga 2 akan digelar di Stadion Manahan Solo dan akan disiarkan langsung TVOne, OrangeTV dan Indihome. Live Streaming Persis Solo vs Semen Padang juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi TVOne (TV One).

Dalam laga pembuka Liga 2 ini, Semen Padang mewaspadai pemain Persis Solo, Sunarto. Menurut asisten pelatih Semen Padang, Weliansyah, Sunarto memiliki beberapa kelebihan yang dinilai bakal merepotkan pemain Semen Padang.

"Sunarto memiliki kelebihan di kecepatan. Untuk itu, para pemain harus mampu mewaspadainya," ujar asisten pelatih Semen Padang, Weliansyah, yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari Kompas.com pada Minggu (22/4/2018).

