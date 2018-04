Tantangan Marko Simic di Singapura Jelang Tampines Rovers vs Persija, Grup H Piala AFC 2018

Marko Simic merayakan gol ke gawang Johor DT saat Persija Vs Johor DT di SUGBK, Selasa (10/4/2018)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan terakhir Grup H Piala AFC 2018 mempertemukan Tampines Rovers vs Persija Jakarta dan Johor Darul Takzim vs Song Lam Nghe An, Selasa (24/4/2018).

Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic, mengaku siap untuk menjawab tantangan saat membela timnya melawan Tampines Rovers. Laga terakhir Grup H Piala AFC 2018 itu akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa (24/4/2018).

Tugas Simic sangat berat dalam laga yang digelar pada pukul 19.00 WIB tersebut. Sebab, Simic dkk harus bermain di lapangan berjenis rumput sintetis yang dimana tidak pernah dirasakan Persija saat berlaga di Liga 1 2018.

Kendati demikian, Simic menegaskan bahwa bermain di lapangan berjenis rumput sintetis bukan perkara menyulitkan. Sebab, pemain asal Kroasia itu menegaskan sudah pernah bermain di lapangan rumput sintetis.

"Saya pernah main di lapangan sintetis beberapa tahun lalu," kata Simic, Senin (23/4/2018).

"Tentu beda saat bermain di lapangan biasa. Tapi saya pikir tidak masalah bermain di sintetis," ucap mantan pemain Melaka United tersebut.

Lebih lanjut bomber berusia 30 tahun itu menegaskan bahwa Persija selalu siap bermain dimana pun. Apalagi Persijamembutuhkan kemenangan demi lolos ke fase selanjutnya dengan status juara Grup H.

'Saya berpikir positif. Besok saya akan tampilkan terbaik untuk meraih kemenangan," kata Simic.