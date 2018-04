Beredar Foto Pangeran Cilik Putra Ketiga Pangeran William dan Kate Middleton, Begini Wajahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN-Duke of Cambridge Pangeran William dan istrinya Duchess of Cambridge Kate Middleton baru saja memiliki anak ketiga, seorang bayi lelaki yang dilahirkan Senin (23/4/2018) di Rumah Sakit St Mary, London.

Hari ini, dikabarkan mereka telah pulang ke rumah mereka, Istana Kensington.

Beredar pula foto-foto kepulangan mereka dari rumah sakit dan Kate sembari menggendong bayinya.

Tak hanya itu, beredar pula foto-foto anak pertama dan kedua mereka, yaitu Pangeran George (4) dan Putri Charlotte (3) menjenguk ibu dan adik baru mereka di rumah sakit, ditemani oleh ayah mereka.

Foto-foto itu diposting di akun Instagram resmi Kensington Palace, @kensingtonroyal, Selasa (24/4/2018).

“The Duke and Duchess of Cambridge and their son have traveled home to Kensington Palace today. Their Royal Highnesses would like to thank all staff at the hospital for the care and treatment they have received.”

Kate Middleton dan bayinya. (Instagram)

Artinya, Duke, Duchess Cambridge dan putra mereka telah pulang ke rumah mereka, Kensington Palace hari ini. Mereka mengucapkan terima kasih kepada semua staf rumah sakit atas perhatian dan perawatan yang telah mereka terima.

Di foto itu, Kate mengenakan baju merah dan William mengenakan setelan jas biru tua.

Mereka tampak senang dan tersenyum saat keluar dari rumah sakit.

Bayi Kate Middleton (Instagram)

Mereka juga tampak melambai ke wartawan dan masyarakat yang menantikan mereka di luar rumah sakit.

Di akun Instagram penggemar Kate Middleton, @katemid_1985 malah beredar foto cose up wajah sang pangeran baru tersebut sehingga masyarakat bisa melihatnya lebih jelas.

Sang bayi tampak tidur dibalut kain dan pakaian rajutan putih di pangkuan bundanya. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)