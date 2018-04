Langkah BI Menjaga Kurs Rupiah Agar Tidak Semakin Terperosok

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia ( BI) Agus DW Martowardojo memberikan penjelasannya mengenai dinamika nilai tukar yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Agus menyatakan, sejak akhir pekan lalu, semua mata uang dunia mengalami penguatan.

"Mata uang AS ( dollar AS), yang pada hari Jumat (20/4/2018) kemarin menguat tajam terhadap semua mata uang dunia, termasuk rupiah, pada hari Senin (23/4/2018), ini kembali mengalami penguatan secara meluas (broadbased)," kata Agus dalam keterangannya dari Washington DC, Selasa (24/4/2018).

Agus menuturkan, sama seperti yang terjadi di hari Jumat, penguatan dollar AS pada awal pekan ini masih dipicu meningkatnya imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS yang mendekati level psikologis 3 persen.

Selain itu, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate (FFR) sebanyak lebih dari 3 kali tahun ini pun kembali muncul.

Kenaikan yield dan suku bunga di AS dipicu oleh meningkatnya optimisme investor terhadap prospek ekonomi AS.

Ini seiring berbagai data ekonomi AS yg terus membaik dan ketegangan perang dagang antara AS dan China yang berlangsung selama tahun 2018.

Sejalan dengan itu, pada hari awal pekan ini semua mata uang negara maju kembali melemah terhadap dollar AS.

Mata uang yen Jepang melemah 0,25 persen, dollar Singapura melemah 0,35 persen, dan euro melemah 0,31 persen.

"Dalam periode yang sama, mayoritas mata uang negara emerging market, termasuk Indonesia, juga melemah," ujar Agus.