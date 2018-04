LIVE STREAMING Blitar United vs PSPS Biak Liga 2 Pekan 1,Ini Link Live Streaming Youtube Liga1Match

Jadwal Blitar United vs PSPS Biak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai seru bakal tersaji dalam lanjutan Liga 2 pekan 1 sore ini antara Blitar United vs PSPS Biak. Laga Blitar United vs PSPS Biak akan dimulai pada Selasa (24/4/2018) pukul 15.00 Wib.

Laga Blitar United vs PSPS Biak di Liga 2 tidak disiarkan langsung di tv nasional, tetapi dapat ditonton secara Live Streaming. Live Streaming Persis Solo vs Semen Padang juga dapat ditonton di channel Youtube resmi Liga1Match. (Link Live Streaming Blitar United vs PSPS Biak di akhir berita).

Sebagai tim promosi di Liga 2 musim ini, Blitar United punya ambisi besar. Namun, sayang sekali ambisi mereka teradang persiapan yang cukup minim. Pada kompetisi Liga 2 musim ini, Blitar United akan dilatih oleh Bonggo Pribadi.

Menariknya, Bonggo baru ditunjuk sebagai pelatih dua minggu sebelum laga perdana. Bonggo pun diberi tugas berat untuk mempersiapkan tim. Bonggo mengakui bahwa tugasnya tidak akan mudah. Tapi, legenda PSIS Semarang ini bertekad untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca: Jadwal MotoGP Jerez 2018 di Spanyol, Valentino Rossi Mulai Waswas Usai MotoGP Amerika

“Perintahnya seperti itu. Mepet sekali, baru dua minggu saya di Blitar United,” ucapnya yang dikutip dari BolaSport.com.

Namun, Bonggo tidak ingin menyerah dan pasrah dengan kondisi yang dia alami. Demi mengakali minimnya persiapan, dia memanggil beberapa pemain yang pernah jadi anak asuhnya di klub sebelumnya,

“Sedikit terbantu karena kerangka tim di Blitar United pernah bermain bersama musim lalu di PSBK Blitar. Memang biasanya laga awal selalu sulit karena memulai adaptasi mental di kompetisi,” tutur Bonggo.

Pada laga perdananya di Liga 2, Blitar United akan menjamu PSBS Biak di Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Laga ini akan digelar pada hari Selasa (24/4/2018).

Baca: Klasemen Grup H Piala AFC 2018 Sebelum Laga Tampines vs Persija dan JDT vs SLNA

“Mudah-mudahan laga kandang bisa jadi keuntungan,” kata Bonggo.

Laga Blitar United vs PSPS Biak akan diselenggarakan pada Selasa (24/4/2018) pukul 15.00 WIB. Laga Tampines Rovers vs Persija melalui live streaming youtube Liga1Match dapat ditonton melalui link streaming berikut :

https://www.youtube.com/watch?v=fOIPA0Cu070

Catatan:

- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copy rights dan kualitas siaran.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)