Buktikan Kesuksesan Program, CSR Adaro Raih 3 Penghargaan Tingkat Global

CORPORATE Social Responsibility (CSR) PT Adaro kembali meraih prestasi pada gelaran The 10th Annual Global CSR Awards 2018 yang diselenggarakan di Sheraton Senggigi Beach Resort, Lombok, Indonesia pada Kamis (19/4/2018).

Global CSR Awards menjadi ajang penghargaan tahunan paling bergengsi di Asia bagi pelaksana program CSR terbaik. Sejak tahun 2013, Adaro telah berpartisipasi dalam acara tahunan ini dan total 9 penghargaan telah diraih.

Lebih dari 300 program CSR yang diajukan dan diterima oleh panitia Global CSR Awards di tahun ini. Kesungguhan Adaro dalam menjalankan program CSR ini kembali membuahkan hasil.

Adaro mengirimkan empat program CSR untuk dilombakan dan tidak tanggung-tanggung, seluruh paper yang dikirim berhasil meraih penghargaan.

Penghargaan yang dimaksud adalah kategori Platinum Best Environmental Excellence Award untuk Program Sekolah Adiwiyata dan Clean Up Days; Platinum CSR Leadership Award untuk Okty Damayanti selaku CSR Division Head Adaro Energy; dan Silver Excellence in Provision of Literacy & Education Award untuk Program Pendidikan Sains (Adaro Science Education Enhancement Program/ASEEP).

Tidak hanya menerima penghargaan, Okty Damayanti mewakili CSR Adaro duduk bersama para pimpinan perusahaan lain dari berbagai negara di Asia untuk saling memberikan inspirasi.

Okty berbagi kisah sukses dan pengalaman dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Adaro di daerah operasionalnya melalui serangkaian program CSR.

Program tersebut ialah program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang telah dijalankan sejak tahun 2012 dengan tujuan menciptakan desa bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah, program STBM ini berhasil menciptakan 43 desa Open Defecation Free (ODF) dengan 5.000 lebih warga di kabupaten Tabalong, Balangan dan Barito Timur terhindar dari potensi penyakit.

Selain itu untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, Adaro mendorong pertumbuhan jiwa kewirausahaan dengan mengembangkan perekonomian masyarakat, melalui pembinaan UKM-UKM, membangun Pusat Oleh-oleh di daerah Adaro beroperasi, membangun bisnis inkubator, mengembangkan agribisnis, dan menjalankan Program Adaro Santri Sejahtera (PASS).

Program-program ini terbukti berhasil menghantarkan masyarakat kepada kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah sejak tahun 2012 hingga 2017.(*)