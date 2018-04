Ivan Gunawan Ternyata Hadiahkan Tas Mewah Untuk Faye Malisorn, Harganya Bikin Nganga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perancang busana Ivan Gunawan terus memanjakan Faye Malisorn yang kini sedang berada di Indonesia.

Faye Malisorn dibawa ke berbagai acara yang dipandu Ivan Gunawan.

Ivan Gunawan juga tak segan mengungkapkan kekagumannya pada Faye Malisorn, Miss Grand Thailand 2016.

Selain pamerkan kemesraan, Ivan Gunawan juga terus memberikan kejutan kepada Faye Malisorn.

Dalam video yang diunggah wanita yang akrab disapa Mali, Ivan Gunawan memberikan kejutan di kamar tidur dengan bunga-bunga warna kuning.

Tak hanya di tempat tidur, bunga-bunga indah ini juga menghiasi meja.

"Oh so cute, thank you Ivan" ucap Miss Grand Thailand 2016 ini.

Kejutan romantis dari Ivan Gunawan untuk Faye Malisorn tak berhenti sampai di situ.

Ternyata Ivan Gunawan juga memberikan tas mahal untuk Faye Malisorn yang dipanggilnya dengan sebutan Melati.