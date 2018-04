Jadwal Liga 2 2018 Hari ini Rabu (25/4) : Perserang vs Persita Live TV One

Perserang Serang Vs Persita Tangerang

BANJARMASIN POST.CO.ID - Pekan 1Liga 2 2018 kembali bergulir hari ini, Rabu (25/4/2018) dengan salah satu laga Perserang Serang Vs Persita Tangerang akan disiarkan langsung tvOne.

Laga Perserang Serang Vs Persita Tangerang merupakan lanjutan pekan 1 Liga 2 wilayah Barat.

Ada pula laga Persika Karawang vs Cilegon United.

Sementara di wilayah timur, tim-tim asal Kalimantan mulai berlaga.

Kalteng Putra vs Persiba Balikpapan, dimana ini juga merupakan laga perdana Persiba Balikpapan pasca degradasi dari Liga 1 musim lalu.

Kemudian ada Martapura FC vs Persiwa Wamena. Martapura FC merupakan peringkat 4 musim lalu dan nyaris lolos ke Liga 1.

Berikut Jadwal Pekan 1 Liga 2 2018 :

* WILAYAH BARAT

Rabu (25/4/2018)

16.00 WIB

Persika Karawang Vs Cilegon United

16.00 WIB (live tvOne)

Perserang Serang Vs Persita Tangerang

* WILAYAH TIMUR

Rabu (25/4/2018)

16.00 WIB

Kalteng Putra Vs Persiba Balikpapan

16.00 WIB

Martapura FC Vs Persiwa Wamena

Kamis (26/4/2018)

16.00 WIB tvOne

PSS Sleman Vs Mojokerto Putra

16.00 WIB

Madura FC Vs PSIM Jogja

19.00 WIB Streaming

Persegres Gresik United Vs Persiho Semeru

