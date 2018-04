Jadwal MotoGP Spanyol 2018 di Jerez - Ducati Mulai Incar Jack Miller, Bagaimana Nasib Lorenzo?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal MotoGP Spanyol 2018 di Sirkuit Jerez, Tim Ducati tampaknya mulai gerah terhadap performa pebalapnya asal Spanyol, Jorge Lorenzo. Nama pebalap Pramac Racing, Jack Miller pun mencuat jadi incaran pengganti Lorenzo.

Dalam dua balapan MotoGP 2018, yakni MotoGP Qatar 2018 dan MotoGP Amerika 2018 , prestasi Lorenzo melempem. Pada MotoGP Spanyol 2018 di Jerez, nasib Lorenzo masih belum jelas.

Jorge Lorenzo hanya mampu finis di urutan ke-11 pada balapan di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS).

Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, mengungkap Ducati dikabarkan sudah mempersiapkan pengganti Lorenzo.

Baca: Klasemen Pebalap MotoGP Jelang MotoGP Spanyol 2018 di Jerez - Cal Crutchlow Pede di 4 Besar, Rossi?

Baca: Ini Sumber Kekayaan Dipo Latief Hingga Bisa Berikan Nikita Mirzani 400 Juta Setiap Bulan

Baca: Liga Champion Malam Ini, Bayern Muenchen Vs Real Madrid : Ada Aroma Balas Dendam di Duel Raksasa

"Menurut pendapat saya, Ducati sudah berada di ambang batas kesabaran terkait urusan dengan Lorenzo, sekarang mereka lebih tertarik untuk mencari penggantinya," kata Carlo Pernat yang dikutip BolaSport.com dari Paddock-GP.

Pebalap Pramac Racing, Jack Miller,santer diberitakan bakal menggusur tempat Jorge Lorenzo di tim pabrikan Italia itu.

Dalam tiga seri MotoGP yang telah berlangsung musim ini, Miller mampu meraih hasil lebih bagus dibandingkan Lorenzo.