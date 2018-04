Komunitas Bukalapak Banjarmasin Rayakan HUT ke-2, Begini Keseruan Acaranya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Genap berusia 2 tahun, Komunitas Bukalapak Banjarmasin merayakan hari jadinya dengan mengadakan Kopdar Goes to Campus dan Aksi Donor Darah, Rabu (25/4/2018)

Acara Kopdar Goes to Campus ini bertempat di STIA Bina Banua Banjarmasin, dan diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa jurusan Kewirausahaan dan pelapak pemula.

Selain itu, pelaksanaan aksi sosial donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin ini juga diikuti oleh beberapa pelapak dan juga masyarakat di Banjarmasin.

Dijelaskan Head of Community Management Bukalapak, Muhammad Fikri, Kopdar Goes to Campus kali ini mengusung tema Bisnis Kekinian di Era Digital 4.0.

Pada kegiatan Kopdar ini Komunitas Bukalapak memberikan materi tentang bagaimana tren bisnis online di era teknologi saat ini kepada mahasiswa dan pemahaman mengenai entrepreneurship dengan para pelapak yang baru memulai bisnisnya di Bukalapak maupun Pelapak Jawara.

Pada kesempatan ini pelapak Komunitas Bukalapak Banjarmasin, Vahrian, juga berbagi wawasan bagaimana mengoptimalkan bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini.

Cerita sukses bergabung sebagai pelapak di Bukalapak juga akan menjadi informasi menarik yang akan disampaikan kepada para peserta kopdar.

