LIVE STREAMING Perserang vs Persita Tangerang Liga 2 Pekan 1, Ini Link Live Streaming TVOne

Perserang Serang vs Persita Tangerang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai seru bakal tersaji di jadwal siaran langsung TV One Liga 2 2018 pekan 1 sore ini antara Perserang Serang vs Persita Tangerang. Laga Perserang vs Persita akan dimulai pada Rabu (25/4/2018) pukul 15.30 Wib.

Laga Perserang vs Persita di Liga 2 akan digelar di Stadion Maulana Yusuf, Serang dan akan disiarkan langsung TV One, Orange TV dan Indihome. Live Streaming Perserang vs Persita juga dapat ditonton secara live streaming di situs resmi TVOne di www.viva.co.id/tvone.

Laga ini merupakan laga perdana bagi Perserang dan Persita, kedua tim tentu menargetkan poin penuh demi memulai start yang bagus di wilayah Barat kompetisi Liga 2.

Sebelum melawan Perserang, Persita sudah melakukan persiapan dengan melakukan uji coba dengan tim sesama Liga 2, yaitu Semen Padang pada Jumat (16/3/2018) lalu.

Jadwal Perserang vs Persita :

Namun, Persita selaku tim tamu harus mengakui keunggulan Semen Padang 0-1.

Persita tentu tidak ingin kalah demi misinya kembali ke liga teratas Indonesia seperti dulu.

Link live streaming TV One Perserang vs Persita Tangerang hari ini bisa diakses lewat tautan berikut :

Link live streaming TV One Perserang vs Persita

