Loh Jessica Iskandar Muncul Lagi di Pesbukers, Tak Jadi Pergi Setahun, Begini Reaksi Ayu Ting Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Jessica Iskandar tinggal di Amerika selama satu tahun dan meninggalkan dunia hiburan tanah air ternyata tidak benar.

Usai pamit untuk tinggal di Amerika di acara Pesbukers, 11 April 2018 lalu, Jessica Iskandar tiba-tiba muncul di acara Pesbukers, Selasa, 24 April 2018.

Jessica Iskandar hadir dengan kejutan keluar dari dalam boks kado di acara Pesbukers.

"Hai everybody how are you?", lontar Jessica Iskandar.

Ayu Ting Ting yang berada di sebelah Jessica langsung mengarahkan kepada Anwar yang selalu kangen dengan Jessica Iskandar.

"Yang dari kemaren kangennya salah sangka mulu, ni dia Jess yang kangen", lontar Ayu Ting Ting.

"Anwar kalau kamu kangen peluklah aku", jawab Jessica Iskandar seperti dilansir akun youtube viral_studio, Rabu, 25 April 2018.

