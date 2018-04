Bank Indonesia Siapkan Strategi Antisipasi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir.

Mengantisipasi terjadinya pelemahan yang semakin dalam terhadap dolar AS, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas kurs rupiah.

Diketahui, berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan perdagangan sore ini, Kamis (26/4/2018) rupiah menguat tipis ke level 13.891 per dolar AS dari posisi pembukaan perdagangan di level Rp 13.923 per dolar AS.

Secara month to date pada 1-26 April 2018, rupiah mengalami depresiasi sebesar -0,88 persen.

Angka ini memang relatif lebih kecil dari beberapa negara lain seperti dolar Singapura yang terdepresiasi -1,17 persen, won Korea Selatan terdepresiasi -1,38 persen dan rupee India terdepresiasi -2,4 persen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan, depresiasi rupiah yang terjadi akhir-akhir ini lebih disebabkan penguatan mata uang AS (USD) terhadap hampir semua mata uang dunia (broad based).

“Penguatan dolar AS adalah dampak dari berlanjutnya kenaikan suku bunga obligasi negara AS hingga mencapai 3,03 persen, tertinggi sejak tahun 2013,” kata Agus saat jumpa pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Selain itu, kata Agus, depresiasi rupiah juga terkait faktor musiman permintan valas yang meningkat pada triwulan II antara lain untuk keperluan pembayaran Utang Luar Negeri, pembiayaan impor, dan dividen.

4 Langkah BI