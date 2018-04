Bela Marc Marquez, Sang Manajer Angkat Bicara soal Tuduhan Valentino Rossi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca insiden yang terjadi di MotoGP Argentina antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi, hubungan antara kedua pembalap itu memanas. Rossi bahkan menuduh Marquez merusak olahraga tersebut.

Manajer Marc Marqeuz, Emilio Alzamora, angkat bicara seusai Marc Marquez dituduh merusak olahraga MotoGP.

Setelah insiden yang terjadi saat balapan MotoGP Argentina, Valentino Rossi menyebut jika Marc Marquez telah merusak olahraga balap motor akibat ulahnya.

Saat itu, Marquez membuat pemegang sembilan gelar juara dunia itu terjatuh saat balapan di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina.

Emilio Alzamora lantas mengatakan bahwa anak asuhnya tersebut adalah sosok yang sangat fokus dengan balap motor, utamanya MotoGP.

"Marc Marquez adalah seorang pebalap yang hanya memikirkan olahraga ini dan yang lain tidak terlalu penting baginya," kata Emilio Alzamora dikutip BolaSport.com dari Paddock-GP.

Bahkan, Alzamora juga berani menyebut Marquez menyukai olahraga balap motor ketimbang pebalap yang lain.

"Ini menghasilkan tekanan, tapi dia tahu bagaimana mengubahnya menjadi motivasi."

"Dia berusai 25 tahun. Dia adalah bakat besar dan tidak ada pebalap lain yang menyukai olahraga ini seperti yang dia lakukan," ujar Alzamora.

Marc Marquez sendiri berhasil membungkam kritik yang ditujukan padanya dengan memenangkan balapan MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, AS, Senin (23/4/2018) dini hari WIB.

Kemenangan di Amerika Serikat itu menjadi kemenangan perdana yang diperoleh pebalap tim Repsol Honda tersebut musim ini.

