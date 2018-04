Fans Berat MU, Presenter Ini Malah Kagumi Pemain Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - ‘SIHIR’ Mohamed Salah di lapangan hijau usai timnya Liverpool menyikat AS Roma di semifinal Liga Champions membuat takjub dunia.

Tidak ketinggalan si seksi yang juga host acara olahraga, Sandra Olga.

Sandra Olga yang sebelumnya begitu viral karena diketahui lahir di dalam pesawat turut terpana dengan aksi Mo Salah yang bikin dua gol dan dua assist pada laga pada Rabu (25/4) dinihari.



Dalam Instagramnya, Sandra Olga terpana dengan aksi Salah.

"That skill. Can as roma come back again?," tulis Sandra Olga mengagumi winger asal Mesir Rabu siang.

Mohamed Salah memang bintangnya malam tadi di leg pertama babak semifinal UCL.

Winger Mesir yang konon sedang ditaksir berat Real Madrid ini sudah mengoleksi 10 gol di turnamen paling bergengsi di Benua Biru tersebut.

Sandra Olga dikenal sebagai salah satu host olahraga terhits sekarang ini.

Sandra juga belum lama ini terlibat dalam acara sitkom di Trans 7 dan laris-manis sebagai komentator di Road Show Piala Dunia 2018 Trans TV.

Presenter berambut panjang ini sebenarnya adalah fans berat Manchester United.

Tapi dia sepertinya nggak bisa menahan untuk mengutarakan rasa salut terhadap skill penyerang sayap Liverpool berkaki kidal tersebut.