Hasnur Pajang Foto Bersama Pemain Asing Baru Barito Putera, Juan Pablo Pino, Ini Harapan Bartman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemain asing rekrutan baru Barito Putera, yakni Juan Pablo Pino telah bertemu langsung dengan manajemen tim berjuluk Laskar Antasari tersebut.

Hal tersebut dipastikan oleh manajer Barito Putera, Hasnuriyadi Sulaiman dalam akun instagramnya, @hasnur_baritoputera.

Hasnur, nama sapaannya, mengunggah foto dirinya bersama pemain asal Kolumbia tersebut. "Selamat datang Pino di Keluarga Barito Putera," tulis Hasnur pada Kamis (26/4/2018) malam.

Para Bartman dan Bartgirl (sebutan untuk suporter Barito Putera) turut mengomentari postingan tersebut. Mereka berharap Pino dapat langsung memperkuat Barito.

@recky_anr :Alhmdulillah mudahan kawa membawa juara barito

@ikhwan_jpWel : come idola and enjoy your stay in banjarmasin

@lutfikagawa : mainkan ai langsung pas lawan bhayangkara

@akhmadbaihaki2 : Langsung main akan lwn bhayangkara bang ai

@enal.serasi29 : mudahan kawa main lawan bhayangkara