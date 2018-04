20 Motor Diamankan Saat Giat Perdana Operasi Patuh Intan 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pada kegiatan perdana Operasi Patuh Intan 2018, Sat Lantas Polres Banjarbaru lakukan razia di depan Polsek Banjarbaru Kota. Sebanyak 98 pelanggaran terjaring pada razia itu.

Kurang lebih 30 personil Sat lantas Polres Banjarbaru diturunkan dalam kegiatan razia tersebut.



Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya melalui Kasat lantas polres Banjarbaru AKP Gustav Adolf Mamuaya yang disampaikan oleh Kanit Laka Polres Banjarbaru Ipda Yuwono menerangkan kegiatan razia ini merupakan kegiatan perdana dalam rangka operasi patuh intan 2018.

Baca: Begini Perjalanan Cinta Rizky Pora dan Putri Polisi Cantik, Kenal di Mall Hingga Jatuh Hati

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Bahrain di PSSI Anniversary Cup 2018

Baca: Viral! Beredar di WhatsApp, Video Pria Gerayangi Tas Jemaah Wanita di Dalam Masjid di Banjarmasin

“Dalam giat razia yang dilakukan kali ini, kami menemukan sebanyak 98 pelanggaran yang di antaranya melanggar pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 tentang sanksi pengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi dengan pelanggaran sebanyak 62 pelanggar, 285 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang pengemudi motor yang tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kenalpot, dan kedalaman alur ban dengan pelanggaran sebanyak 2 pelanggar, pasal 288 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pelanggaran sebanyak 28 pelanggar dan 288 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang mengemudi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Surat Izin Mengemudi”, ucap Ipda Yuwono.



Selain itu, Sat Lantas Polres Banjarbaru juga mengamankan Ranmor R2 sebanyak 20 unit, SIM sebanyak 32 lembar dan STNK sebanyak 46 lembar.



“Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kota banjarbaru agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga dapat menekan kejadian laka lantas di wiliyah banjarbaru,” himbau Ipda Yuwono, Kanit Laka Lantas Polres Banjarbaru. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)