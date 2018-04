535 Siswa Paket C Kabupaten HSS Ikuti UNBK di 12 Sekolah

Pelaksanaan UNBK Paket C di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat (27/4/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Para siswa Paket C (setara SMA) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), Jumat (27/4/2018).



Ada sebanyak 535 siswa paket C yang mengikuti UNBK di 12 sekolah yang ada di HSS.



Kepala dinas Pendidikan HSS Nordiansyah melakukan monitoring pelaksanaan UNBK paket C yang berlangsung di SMPN 2 Kandangan dan SMKN 1 Kandangan.

"Alhamdulilah pelaksanaan UNBK Paket C di HSS berlangsung lancar pada hari pertama ujian" katanya.



Meski sempat mengalami kendala saat awal masuk ke server. Namun semuanya bisa diatasi dengan cepat.



"Mulainya agak terlambat sekitar 15 menitan. Namun bisa teratasi dan pelaksanaan UNBK bisa berlangsung lancar," lanjutnya.

UNBK Paket C setara SMA ini di HSS pesertanya semua jurusan IPS. Ada tujuh mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Geografi, Matematika, Sosiologi, Bahasa Inggris, Ekonomi dan PKn.



"Untuk di HSS peserta UNBK paket C semuanya dari jurusan IPS. Tidak ada yang jurusan IPA Program paket C nya," lanjutnya.



Untuk pelaksanaan UNBK dijadwalkan dilaksanakan sampai Senin. Namun ada rencana UNBK hanya sampai Minggu. Namun menunggu kepastian besok.



"Jika besok tiga mata pelajaran yang diujikan, maka UNBK hanya sampai Minggu," tambahnya. (BANJARMASINPOST.co.id/apian)