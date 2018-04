Deddy Corbuzier Perlihatkan Tayangan Pesbukers Hingga Bikin Azka Jijik 'KPI-nya Ngapain'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier kembali mengunggah video di channel pribadinya dan menyindir langsung acara Pesbukers.

Video berdurasi hampir empat menit yang diunggah Deddy Corbuzier diawali dengan penggalan acara Pesbukers yang sempat viral.

Deddy Corbuzier memperlihatkan penggalan video seorang wanita yang berjoget di acara Pesbukers di hadapan Ruben Onsu yang kemudian didorong Vicky Prasetyo, hingga wanita itu jatuh ke pelukan Ruben Onsu.

Secara gamblang Deddy Corbuzier menyindir KPI yang tak melakukan tindakan atas tersebarnya video tersebut.

"No no bukan video itu. Itu sudah banyak dibahas, gak tau KPInya ngapain, we dont discuss about that".

Video unggahan Deddy Corbuzier kemudian memperlihatkan Azka memberikan komentar atas video heboh itu.

Acara Pesbukers (youtube.com)

"What the hell is that? That's sexual harrashment. That's not supposed to be in TV. Oh my God!"

"Apa itu? Itu adalah pelecehan seksual. Tidak seharusnya itu ditayangkan di televisi. Ya Tuhan!"

Namun Deddy Corbuzier menuturkan dirinya tidak akan membahas adegan itu di videonya.