Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Bahrain di PSSI Anniversary Cup 2018 - Skor 0-1 + Kartu Merah

Suasana laga PSSI Anniversary Cup, Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Bahrain, di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jumat (27/4/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir atau skor akhir Timnas U-23 Indonesia vs Bahrain dalam laga PSSI Anniversary Cup 2018 Jumat (27/4/2018), berakhir dengan kekalahan untuk tim Garuda Muda.

Bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Timnas U-23 Indonesia harus mengakui Bahrain dengan skor tipis 0-1.

Timnas U-23 Indonesia sudah harus tertinggal cepat di awal babak pertama, tepatnya di menit 5.

Pemain Bahrain Marhoon bisa mencatatkan namanya di papan skor saat laga baru berjalan lima menit.

Lepas dari jebakan offside, Marhoon berlari mengejar bola operan dari belakang dan menceploskan si kulit bundar dari posisi one on one dengan Andritany.

Kurangnya koordinasi antar pemain tampaknya jadi PR besar buat pelatih Timnas U-23 Indonesia Luis Milla.

Berkali-kali menyerang, khususnya setelah tertinggal, tak ada peluang matang yang bisa diciptakan lantaran tak ada koordinasi yang manis di lini depan.

Pun demikian di lini belakang, koordinasi yang kurang matang juga jadi sebab beberapa kali pain Bahrain bisa nyaman melakukan serangan balik khususnya, termasuk gol kemenangan mereka.

Kartu merah di menit 94 yang didapat Rezaldi Hehanusa juga menambah catatan buruk Timnas U-23 di laga ini.