Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Bahrain PSSI Anniversary Cup 2018 - Skor Babak Pertama 0-1

Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Bahrain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil babak pertama laga Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Bahrain di PSSI Anniversary Cup 2018 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (27/4/2018) adalah 0-1.

Timnas U-23 Indonesia harus tertinggal di babak pertama lewat gol cepat di menit 5.

Pemain Bahrain Marhoon bisa mencatatkan namanya di papan skor saat laga baru berjalan lima menit.

Lepas dari jebakan offside, Marhoon berlari mengejar bola operan dari belakang dan menceploskan si kulit bundar dari posisi one on one dengan Andritany.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia, Luis Milla, membuktikan ucapannya soal perubahan peran Evan Dimas pada pertandingan ini.

Gelandang muda milik klub Selangor FA tersebut dimainkan di belakang striker tunggal Lerby Eliandry.

* JALANNYA LAGA

Pada menit-menit awal, Timnas U-23 Indonesia gagal memberi ancaman berarti terhadap tim tamu.

Bahrain sendiri langsung mengambil alih permainan di laga ini.