Klasemen PSSI Anniversary Cup 2018 Usai Timnas U-23 Indonesia vs Bahrain Berakhir 0-1

Suasana laga PSSI Anniversary Cup, Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Bahrain, di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jumat (27/4/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen sementara PSSI Anniversary Cup 2018 dipuncaki Timnas U-23 Bahrain setelah menaklukkan Timnas U-23 Indonesia dengan skor 0-1. Sedangkan Indonesia di posisi terbawah.

Sementara, Timnas U-23 Korea Utara dan Timnas U-23 Uzbekistan sama-sama mengantongi poin 1 karena bermain imbang 2-2.

Dalam laga Timna U-23 Indonesia melawan timnas U-23 Bahrain di Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (27/4/2018), Garuda Muda harus takluk dengan skor 0-1.

Skuat Garuda Muda harus tertinggal sejak menit awal pertandingan.

Gol Timnas U-23 Bahrain disumbangkan oleh Mohammed Marhoon pada menit keempat.

Lepas dari jebakan offside, Mahroon berlari mengejar bola operan dari belakang dan menceploskan si kulit bundar dari posisi one on one dengan Andritany.

Indonesia sebetulnya memiliki kesempatan emas pada menit ke-34.

Serangan yang dimotori oleh Febri Hariyadi dari sisi kiri penyerangan berujung kemelut di kotak penalti Bahrain.