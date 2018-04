LIVE STREAMING Borneo FC vs Madura United Liga 1 2018 - Link Live Streaming O Channel di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming O Channel Borneo FC vs Madura United di pekan 6 Gojek Liga 1 2018 malam ini, Jumat (27/4/2018) melalui Ochannel via Vidio.com.

Pertandingan Borneo FC vs Madura United di Stadion Segiri mulai jam 18.30 WIB. Laga Borneo FC vs Madura United juga bisa disaksikan via live streaming di situs resmi O channel via vidio.com di tautan berikut :

Link Live Streaming Borneo FC vs Madura United di O Channel

Bagi Madura United laga ini menjadi ajang pencarian poin pertama laga tandang skuat asuhan Milomir Seslija, mengingat dua laga tandang sebelumnya Madura United harus menelan kekalahan.

Walaupun diakui Milo, misi tersebut tidak akan mudah.

"Kita ke sini dengan target kemenangan pertama laga tandang, karena kami selalu kalah di dua laga tandang," ungkap Milo, Kamis (26/4/2018).

Tidak mudahnya laga nanti karena atmosfer Borneo FC sedang dalam kondisi bagus setelah datangnya pelatih baru Dejan Antonic.

Belum lagi, misi kebangkitan dari kekalahan dua laga tandang sebelumnya menjadi motivasi tersendiri tim berjuluk Pesut Etam tersebut.