Peserta UNBK Paket C Tapin Kikuk Gunakan Perangkat Komputer

Suasana UNBK Paket C di salah satu SMAN Kabupaten Tapin, Jumat (27/4/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Ratusan peserta program Paket C melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dimulai Jumat (27/4/2018) pagi.



Pantauan BPost Online di tempat berlangsungnya UNBK Paket C di SMAN1 Rantau, terdapat 62 peserta yang mengikuti ujian tersebut.



Usia peserta tersebut beragam, rata-rata berumur 25 tahunan bahkan ada yang 45 tahun.

Mungkin karena mereka jarang bersentuhan dengan komputer, sehingga tangan mereka tampak kaku menggunakan mouse komputer.



Bahkan beberapa peserta UNBK paket C itu minta bantuan rekannya di sebelah untuk memungsikan mos tersebut supaya bisa menyasar tujuan yang akan di klik.



Salah satu peserta UNBK paket C, Imberan mengatakan tangannya merasa kaku menggunakan mouse karena jarang sekali menggunakan komputer, apalagi menggunakan mouse.



Berdasarkan data Disdik Kabupaten Tapin jumlah peserta UNBK paket C se-Tapin sebanyak 551 orang.

Lokasi ujiannya tersebar di berbagai SMA/SMK dan MA di Tapin. (BANJARMASINPOST.co.id/ibrahim ashabirin)