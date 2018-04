Salut! Pria Bercucu 6 Tak Malu Ikut UNBK Paket C di Tapin, Begini Curhatnya

Imberan mengikuti UNBK Paket C.

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Puluhan peserta program paket C bersiap masuk ruangan untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN1 Rantau, Jumat (27/4/2018).



Dari puluhan orang itu, ada satu sosok yang menarik perhatian.

Peserta yang lain rata-rata berusia 25 tahunan, sedangkan sosok tersebut sudah terlihat tua.



"Bapak pengawas ujian? Bukan, saya peserta UNBK Paket C," jawab pria tua itu kepada BPost online.



Pria itu mengaku bernama Imberan dari Kecamatan Bakarangan, dia mengaku sudah berumur 59 tahun dan ikut UNBK paket C.

Diceritakan Imberan, meskipun dirinya sudah tua, dia tetap ingin sekolah dengan mendapatkan ijazah SLTA.



Motivasinya, kata Imberan, mudah-mudahan bisa bermanfaat di tengah masyarakat.



Tetapi kata, Imberan, motivasi besarnya masuk paket C itu untuk mendorong remaja di desanya untuk sekolah dengan program paket C.



"Para remaja putus sekolah itu, ketika melihat saya sekolah, akhirnya, para remaja putus sekolah itu ramai-ramai masuk sekolah paket C," jelas Imberan.



Menurut Imberan dirinya sudah berumur 59 tahun, punya anak 9, cucu 6 orang bahkan sudah punya bunyut 1 orang. (BANJARMASINPOST.co.id/ibrahim ashabirin)