Sheila On 7, GIGI, Shaggydog dan The Changcuters Tampil di Malam Puncak Mappanretasi Pagatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Tak terasa, puncak kegiatan HUT ke 15 Kabupaten Tanahbumbu dan pesta Adat Mappanretasi Pagatan akan berakhir pada 29 April mendatang.



Deretan artis ibu kota pun sudah tampil di panggung utama Pesta pantai di Lapangan Benteng 7 Februari yang berada di Desa Mattone Kampungbaru Kecamatan Kusan Hilir Tanahbumbu.



Beberapa artis yang sudah tampil yaitu Nella Kharisma, Band Cafeine, GIGI, Power Metal, Radja, Shaggydog dan The Changcuters. Semuanya telah menghibur masyarakat Tanahbumbu dan sekitar tiap Sabtu malam dan Minggu malam selama tiga pekan.



Jelang malam puncak, band papan atas kembali akan tampil menghibur masyarakat yang ada di Tanbu. Kegiatan yang dibuka sejak 7 april lalu akan berakhir pada 29 April mendatang.

Untuk menutup acara puncak pesta pantai dan hiburan rakyat itu, akan ada penampilan band ibu kota yang tak asing lagi yaitu Sheila On 7.



"Sheila On 7 akan tampil dimalam puncak kegiatan di panggung pesta adat Mappanretasi Pagatan," kata Bupati Tanahbumbu Mardani H Maming, Jumat (27/4/18) kepada Banjarmasin post.



Penampilan band Sheila On 7 ini akan tampil di sabtu malam (malam ini,red). Band ini akan menghibur masyarakat terutama masyarakat yang telah menunggu-nunggu penampilan band yang satu ini.

"Banyak permintaan untuk menghadirkan Sheila on 7, dan akhirnya kami bisa mendatangkannya bekerjasama dengan 69 Production," katanya.



Selain Sheila on 7, di malam terakhir kegiatan sekaligus malam penutup akan ada penampilan Zaskia Gotik di panggung yang sama pula.



Mardani juga mengatakan, untuk hari puncak kegiatan Mappanretasi Pagatan akan di gelar di Pantai Pagatan pada Minggu (29/4/18). Lokasi adat Mappanretasi itu tidak pindah dari tahun-tahun sebelumnya.



"Lokasi adat dan prosesei upacaranya tetap di panggung adat di Pantai Pagatan. Nantinya juga akan ada festifal kapal nelayan di Pantai Pagatan seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Man hidayat)