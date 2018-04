Trio Motor Kenalkan All New Honda CB150 Verza di Sampit, Catat Tanggalnya!

(Foto: Istimewa) All New Honda CB150 Verza

BANJARMASINPOST.CO.ID - Trio Motor Perkenalkan All New Honda CB150 Verza di Sampit.

Masyarakat Kota Sampit dapat melihat dan merasakan langsung berbagai fitur serta tampilan baru All New Honda CB150 Verza pada acara Regional Public Launching yang diadakan pada Minggu, 29 April 2018 di Stadion 29 November Sampit Kalimantan Tengah.

PT Trio Motor sebagai Main Dealer Honda Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan bangga memperkenalkan All New Honda CB150 Verza merupakan generasi kedua dari Honda Verza yang kini hadir dengan desain bodi baru yang berkonsep tangguh dan maskulin.

Dari sisi desain, All New Honda CB150 Verza disematkan lampu depan berbentuk bulat yang modern, serta lampu belakang dengan smoke, cover knalpot baru dan shroud yang kekar.

Baca: Heboh Foto Jadul Syahrini yang Diposting Komedian Beddu, Netizen Soroti Perubahan Hidungnya

Baca: Bukan Anies Baswedan, Prabowo Dikabarkan Bakal Didampingi Gubernur Ini di Pilpres 2019

Fitur-fitur canggih pada All New Honda CB150 Verza menjadikan model ini semakin maskulin namun tetap fungsional, seperti panelmeter baru full digital yang informatif, tutup tangki bensin baru yang lebih aman dan tangguh, serta secure key shutter.

Posisi duduk yang tegak menjadikannya tetap nyaman untuk berkendara sehari-hari dengan jarak jauh maupun dekat.

All New Honda CB150 Verza menghasilkan performa berkendara yang maksimal dengan dibekali mesin 150cc, 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal, 5-Kecepatan yang menerapkan sistem suplai bahan bakar PGM-FI yang sudah diimprovisasi.

Mesinnya bertenaga, responsif, ramah lingkungan serta menghasilkan konsumsi bahan bakar terhemat di kelasnya, yaitu 46.3 km/liter (EURO 2) dan 43.5 km/liter (EURO 3) berdasarkan hasil metode ECE R40.

“Model ini memiliki akselerasi 0-200 m dengan waktu 11.41 detik berdasarkan hasil tes perusahaan,” ucap Antonius Silitonga selaku Direktur Marketing PT Trio Motor.