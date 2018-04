VIDEO Tragedi Rezaldi Hehanusa Pukul Pemain Lawan Saat Timnas U-23 Indonesia vs Bahrain 0-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Timnas U-23 Indonesia vs Timnas U-23 Bahrain berakhir dengan skor 0-1.

Kekalahan perdana timnas U-23 Indonesia di ajang PSSI Anniversary Cup 2018 harus dibayar mahal.

Usai takluk dari Bahrain denga skor 0-1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (27/4/2018), timnas U-23 Indonesia harus kehilangan sosok bek kiri, Rezaldi Hehanussa.

Rezaldi Hehanussa diusir keluar lapangan oleh wasit usai menerima kartu kuning kedua.

Pasalnya, pemain Persija Jakarta ini tertangkap oleh pengadil seusai melayangkan pukulan ke arah pemain Bahrain.

Sebelumnya, friksi antar pemain ini bermula saat keduanya tengah berebut bola.

Rezaldi yang terpancing emosinya langsung melayangkan pukulan ke arah pemain lawan.

Alhasil, ia menerima kartu kuning kedua pada menit ke-93 dan harus meninggalkan lapangan lebih cepat.

Gol semata wayang yang tercipta pada laga ini dicetak oleh Mohammed Marhoon saat pertadingan baru memasukki menit keempat.

Lepas dari jebakan offside, Mahroon berlari mengejar bola operan dari belakang dan menceploskan si kulit bundar dari posisi one on one dengan Andritany.

Dengan hasil ini, timnas U-23 Indonesia harus menduduki posisi buncit di klasemen sementara turnamen PSSI Anniversary Cup 2018 dengan raihan nol poin.

Sementara timnas U-23 Bahrain bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi tiga poin hasil dari satu laga.