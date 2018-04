Jadwal Liga Italia Pekan 35 - Inter Milan vs Juventus, Tantangan Raih Scudetto!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persaingan di Liga Italia Serie A masih panas, terutama perebutan gelar juara antara Napoli dan Juventus.

Liga Italia memasuki pekan 35, namun, perebutan scudetto masih tinggi.

Pada pekan ini, Juventus menghadapi tantangan berat yakni Inter Milan.

Baca: Hasil Liga Italia - Napoli Perbesar Peluang Juara Usai Permalukan Juventus

Laga Inter Milan vs Juventus bakal tersaji, Minggu (29/4/2018) dinihari WIB.

Sedangkan pesaing terdekat Juventus, Napoli juga harus menghadapi tim yang juga tergolong kuat, Fiorentina.

Laga Fiorentina vs Napoli berlangsung Minggu (29/4/2018) malam WIB.

Jadwal Liga Italia Serie A (Pekan 35)

Sabtu, 28 April 2018

AS Roma vs Chievo | 23:00 WIB

Minggu, 29 April 2018

Inter Milan vs Juventus | 01:45 WIB

Crotone vs Sassuolo | 17:30 WIB

Atalanta vs Genoa | 20:00 WIB

Benevento vs Udinese | 20:00 WIB

Bologna vs AC Milan | 20:00 WIB

Hellas Verona vs SPAL | 20:00 WIB

Sampdoria vs Cagliari | 20:00 WIB

Fiorentina vs Napoli | 23:00 WIB

Senin, 30 April 2018

Torino vs Lazio | 01:45 WIB